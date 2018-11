Capellenaar krijgt tien jaar voor doodsteken vriend

De rechter heeft een 47-jarige man uit Capelle aan den IJssel veroordeeld, die zijn eigen vriend had doodgestoken. De man krijgt 10 jaar cel.

De verdachte was woedend, omdat hij dacht dat zijn vriend een verhouding had met zijn vrouw. Hij zocht hem in februari van dit jaar op bij zijn woning aan de Mombassaplaats in Rotterdam-Alexander en stak hem neer. Hij overleed enkele dagen later.

De verdachte had ontkend. Hij was op de fatale dag naar het slachtoffer toegegaan en zou hebben gezien dat hij door twee onbekende mannen werd belaagd. De rechtbank noemt dat een ongeloofwaardig verhaal.

De Capellenaar krijgt de straf ook voor het mishandelen van zijn vrouw. De rechter noemt de verdachte kil, cynisch en berekenend.