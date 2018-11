Deel dit artikel:













Rijnmond best beluisterde nieuwszender in Zuid-Holland Zuid Foto: Roald Sekeris

Radio Rijnmond is opnieuw het best beluisterde radiostation voor nieuws en actualiteiten in de regio Zuid-Holland Zuid. In de meetperiode september-oktober 2018 luisterde maar liefst 8,5% van de inwoners van de regio Rijnmond naar de regionale zender.

Waar NPO Radio 1 en 5 met een daling te maken kregen bleef Radio Rijnmond wel stabiel. Groot Nieuws Radio en BNR Nieuwsradio bleken in deze periode de minst populaire nieuwzenders in de regio Zuid-Holland Zuid. Muziekzenders populairst

In onze regio luisteren de inwoners het meest naar muziekzenders (Radio 538 en NPO Radio 2), maar als muziekstation ligt Radio Rijnmond dichtbij de populaire landelijke muziekzenders Qmusic, Radio 10 en Sky. Bovenop het nieuws

Ib Haarsma, hoofdredacteur RTV Rijnmond over de resultaten: "Deze cijfers laten zien dat Radio Rijnmond hét station is waar Rijnmonders hun nieuws vandaan halen. Wij zitten als regionale zender bovenop het nieuws. Onze verslaggevers wonen en werken in de regio en zijn er vaak als eerste bij." "Wij zijn ontzettend trots dat we met dit geweldige team wekelijks ruim 250.000 luisteraars bereiken met relevant regionieuws en verhalen van inwoners. Ook bij calamiteiten zijn wij er als eerste bij."