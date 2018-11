In de monding van de Nieuwe Waterweg is vrijdag een walvis gespot. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam gaat het vermoedelijk om een bultrug.

Werknemers in de haven zagen het dier zwemmen ter hoogte van de Euromaxxterminal. De bultrug zou nog steeds in de omgeving rondzwemmen. Het gaat mogelijk om de bultrug die eerder bij Scheveningen was te zien.

Heeft u beeldmateriaal van de walvis, stuur dit dan naar internet@rijnmond.nl.