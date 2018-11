Eis: 10 maanden cel voor moeder dode balkonbaby

In april werd het lichaampje op een balkon in Schiedam gevonden

Justitie eist tien maanden cel tegen een vrouw in Schiedam, die haar dode baby op het balkon had gelegd. Aanvankelijk dacht justitie dat zij het jongetje had gedood, maar dat kon niet worden bewezen.

Het stoffelijk overschot zat in een vuilniszak en werd door de moeder van de verdachte gevonden. DNA-onderzoek wees uit dat het jongetje van de 20-jarige Wasiefa R. was.

De Schiedamse heeft verklaard dat zij plotseling buikpijn kreeg en van het kind beviel. Zij constateerde vervolgens dat het was overleden. De 20-jarige Schiedamse zei een vaag gevoel te hebben gehad dat zij zwanger was.

"Ik heb nog geprobeerd het te reanimeren en ben met Jay onder de douche gaan staan. Toen het dood bleek, raakte ik in paniek. Ik durfde het niemand te vertellen." De baby was ongeveer 37 weken oud en volgroeid.

Doodsoorzaak

De patholoog anatoom heeft geen doodsoorzaak kunnen vinden. Het bleek niet meer vast te stellen of het kind nog heeft geleefd na de geboorte. De officier van justitie:"Ik vraag daarom vrijspraak voor moord, doodslag, of het 'in hulpeloze toestand achterlaten van de baby'."

Wasiefa R. wordt alleen nog verweten dat zij het stoffelijk overschot heeft verborgen. Justitie vermoedt dat zij eerder zwanger is geweest. Dat had zij gezegd tegen haar vriend, die ook de vader was van Jay. Zoekacties in de buurt van de Stationssingel in Schiedam naar nog een babylichaampje leverden niets op.

Urine

Als het aan justitie ligt, wordt de vrouw jarenlang behandeld en gaat zij naar een begeleid wonen-project. Daarnaast moet haar urine worden gecontroleerd, om te kijken of zij zwanger is. Volgens deskundigen is het beter als zij niet teruggaat naar haar moeder, die schizofreen is.

Advocaat Jhingoer van Wasiefa R. was het daarmee eens. Hij hoopt dat ze zo snel mogelijk uit de cel kan. De rechter in Rotterdam doet op 7 december uitspraak.