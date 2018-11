Deel dit artikel:













LIVEBLOG: Moeder dode balkonbaby Schiedam voor rechter In april werd het lichaampje op een balkon in Schiedam gevonden

In Rotterdam is vrijdag de rechtszaak begonnen tegen de moeder van een baby die in april van dit jaar in Schiedam dood werd aangetroffen op een balkon.

Justitie gaat er vanuit dat zij het kind heeft gedood, maar dat ontkent de Schiedamse. Het stoffelijk overschot was in een vuilniszak gedaan en op het balkon gezet. Verslaggever Paul Verspeek is bij de zitting aanwezig en doet verslag op Twitter.