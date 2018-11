Deel dit artikel:













Poldervaart nog in onzekerheid over opstelling Adrie Poldervaart

Adrie Poldervaart is er nog niet uit hoe hij met Excelsior zondag FC Emmen gaat bestrijden. De trainer van de Kralingers overweegt Mikael Andersen in de basis te laten beginnen. De IJslander was lange tijd geblesseerd en maakte vlak voor de interlandbreak tegen Ajax als invaller zijn rentree.

Poldervaart is verder ook noodgedwongen in dubio omdat de grieperige Luigi Bruins en Mounir El Hamdaoui lichte twijfelgevallen zijn. De twee aanvallers trainden vrijdag het grootste gedeelte van de training mee en de verwachting is dat ze gewoon inzetbaar zijn in Stadion De Oude Meerdijk. Omdat de wedstrijd in Drenthe zondag al om kwart over twaalf wordt gespeeld reist Excelsior zaterdag al af naar Emmen. Desevio Payne, Thomas Oude Kotte en Robin van der Meer zijn er vanwege blessures niet bij. Jinty Caenepeel verliet vrijdag eerder de training en is een twijfelgeval. Excelsior is door de laatste drie nederlagen op rij waarin de club 15 tegentreffers moest incasseren afgezakt naar een veertiende plek op de ranglijst. Emmen staat twaalfde.