Fontijn naar finale op WK in India

Boksster Nouchka Fontijn heeft op de WK in India de finale bereikt in de klasse tot 75 kilogram. De 31-jarige Rotterdamse won nipt van Lauren Price uit Wales. Drie van de vijf juryleden wezen Fontijn als winnares van het gevecht aan.

De Nederlandse heeft op eerdere WK's al zilver (2016) en brons (2014) gepakt. In New Delhi hoopt Fontijn, die zilver pakte op de Olympische Spelen van Rio 2016, eindelijk wereldkampioen te worden. In de finale moet ze zaterdag afrekenen met Qian Li. De boksster uit China versloeg de Amerikaanse Naomi Graham met 5-0.