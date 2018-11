Inspiratieloos Sparta speelt doelpuntloos gelijk tegen Jong PSV

Sparta heeft vrijdagavond doelpuntloos gelijkgespeeld tegen Jong PSV. Beide ploegen kregen wel kansen om op voorsprong te komen, maar verzilverden die niet. Sparta blijft door het gelijkspel tweede in de Keuken Kampioen Divisie achter koploper Go Ahead Eagles, dat thuis verloor van TOP Oss.

Matthias Verreth kreeg al heel snel de eerste kans van de wedstrijd. Maar Sparta-doelman Roy Korstmit kon redding brengen. Even later schoot Halil Dervisoglu namens Sparta in de handen van de PSV-doelman.

Na negentien minuten was verdediger Adil Auassar goud waard voor Sparta. Met zijn teen kon hij net de bal wegtikken voordat Maximiliano Romero kon scoren.

Afgekeurde goal, bal op de lat

Na rust leek diezelfde Auassar uit een vrije trap ook nog te scoren voor Sparta, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Na een lange blessurebehandeling van Bradley Martis, die werd vervangen door Suently Alberto, kreeg Jong PSV de beste kans. Zakaria Aboukhlal raakte de lat.

Sparta kreeg daarna nog één kans. Een uithaal van El Kachati was in twee instanties voor doelman Van Osch. Maar verder kwamen de Spartanen niet.

Opstelling Sparta

Kortsmit; Saksela, Wuytens, Wijnaldum, Martis (Alberto 57'); Breinburg (El Kachati 66'), Duarte, Auassar, Harraoui, Veldwijk, Dervisoglu (Alhaft 80')