Hoofdrioolgemaal Dordrecht krijgt tijdelijk 'bypass'

Het hoofdrioolgemaal van Dordrecht moet gerenoveerd worden, maar kan niet langer dan twaalf uur worden stopgezet. Gebeurt dit wel, dan komt de inhoud van de riolering op straat en in het oppervlaktewater terecht. Daarom krijgt het gemaal nu een soort bypass.

"We bouwen de pompinstallatie die in het gebouw zit na. In het weekend gaan we daar mee testen, want volgende week willen we aan het groot onderhoud beginnen", zegt rioolbeheerder Aart van der Nat.

Negentigduizend drollen gaan er dagelijks doorheen. "ik praat liever over kubieke meters en liters", zegt Van der Nat. "Op droge dagen gaat hier zo'n 20.000 kuub doorheen en op erg natte dagen tot wel 100.000 kuub. Dat is één miljard liter."

Ruim tachtig procent van al het Dordtse afvalwater stroomt naar het hoofdrioolgemaal op de hoek van de Laan der Verenigde Naties en de afrit van rondweg N3. Dus niet, zoals velen denken, naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Baanhoekweg.

"Dat kan niet, omdat er te veel hoogteverschil is", legt Van der Nat uit. "Wij pompen het afvalwater hier omhoog in de toren naast het gebouw. Zo zorgen we ervoor dat het waterpeil hoger wordt dan aan de Baanhoekweg en dan gaat het vanzelf stromen."

Pompen naar het 'eindpunt' is geen optie: "Je hebt het over een buis van 1,30 meter doorsnede, die over een lengte van 6,5 kilometer vol staat met afvalwater. Dat krijg je alleen in beweging op een natuurlijke manier."



Het uit 1971 stammende pompgemaal gaat voor het eerst in 45 jaar in onderhoud. Er moet onder meer een reusachtige betonnen badkuip gerenoveerd worden. "In de derde week van december hopen we met deze klus klaar te zijn", besluit Van der Nat.