Onafhankelijkheidsfeest in de Afrikaanderwijk

Swingen, genieten van een broodje bakkeljauw, roti en misschien zelfs gebraden varkensstaarten. In de Afrikaanderwijk in Rotterdam wordt zondag voor het eerst de onafhankelijkheid van Suriname gevierd.

Organisator Shirley Emanuels heeft zin in het evenement: "Ik hou van Surinaamse muziek, dus ik dacht, waarom doe ik op die dag niet iets gezelligs voor de wijk?"

Naast lekker eten kan er geswingd worden op Reggae muziek en zijn er kraampjes. Ook treden diverse artiesten op. En dat allemaal zonder toegangskosten, de entree is gratis.

Moeilijke discussie

Suriname is op 25 november 1975 een zelfstandige republiek geworden. Shirley vindt het best moeilijk om daar over te praten. "Je moet goed uitkijken wat je zegt, je kunt veel mensen kwetsen en ik wil geen mensen pijn doen."

Bakkeljauw-kok Mukesh van restaurant Pretoria ziet dat er wel over wordt gesproken en gediscussieerd. "Mensen van voor '75 zijn onder de Nederlandse vlag geboren, zij hebben recht op een Nederlands paspoort."

Mukesh was 7 jaar oud toen Suriname onafhankelijk werd en is pas op volwassen leeftijd naar Nederland gekomen waar hij zijn vrouw heeft leren kennen. "​Suriname was er helemaal niet klaar voor en is dat in mijn ogen nog steeds niet. Nederland had meer moeten helpen."