Spijkenissers gevangenis in na afsteken mortierbommen

De Rotterdamse rechter heeft twee mannen uit Spijkenisse een gevangenisstraf opgelegd vanwege het willen afsteken van mortierbommen in een woonwijk. De mannen, familie van elkaar, moeten 9 en 6 maanden de cel in. Ook moeten ze 3 jaar van vuurwerk afblijven.

De rechter legde de mannen de straf op omdat ze de mortierbommen tijdens Oud & Nieuw 2017 in de wijk Waterland wilden laten ontploffen. Dat mislukte omdat het mechanisme weigerde. Ook is bij één van de twee 200 kilo illegaal vuurwerk in huis werd gevonden. Tot slot was het niet het eerste vuurwerkvergrijp van de mannen.

De mortier had met een lengte van vijftig centimeter voor een gigantische knal moeten zorgen. Volgens justitie had er bij ontploffing zelfs dodelijk letsel kunnen ontstaan bij omstanders.