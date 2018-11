Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drukte in binnenstad door Black Friday, verkeer Coolsingel staat muurvast Aankondiging voor Black Friday op de Lijnbaan in Rotterdam Drukte in de binnenstad. Reclames op Black Friday. Drukte in de binnenstad.

Het is Black Friday, een dag dat winkeliers hun waren voor hoge kortingen aanprijzen. Reden voor Rotterdammers om massaal te gaan winkelen. Het is zelfs zo druk in de binnenstad, dat het vanaf de Coolsingel niet meer mogelijk is om de Westblaak op te rijden, zo meldt de gemeente Rotterdam.

Automobilisten kunnen omrijden via Schiedamsedijk, Westzeedijk en 's-Gravendijkwal. Het fenomeen Black Friday is overgewaaid uit de Verenigde Staten.en valt een dag na Thanksgiving. Veel Amerikanen zijn dan vrij en storten zich massaal op de kerstinkopen. Duizenden koopjesjagers trokken vrijdag naar het centrum van Rotterdam. De acties lopen vaak door tot maandag (Cyber Monday). Zo verwacht de MediaMarkt dit weekend 50.000 klanten in Rotterdam die het vooral voorzien lijken te hebben op spelcomputers en koffieapparaten. Al ruim voordat de winkels om 10 uur open gingen hadden zich al honderden shoppers verzameld in de Koopgoot en op het Binnenwegplein. De RET zette extra metro's in om alle mensen te kunnen vervoeren. Tegenvallende kortingen Koopjesjagers die deze Black Friday een goede slag hopen te slaan, moeten wel goed opletten. Winkeliers adverteren weliswaar met spectaculaire aanbiedingen, maar volgens de Consumentenbond wordt de hoogte van die kortingen vaak schromelijk overdreven. Koopjesjagers die deze Black Friday een goede slag hopen te slaan, moeten wel goed opletten. Winkeliers adverteren weliswaar met spectaculaire aanbiedingen, maar volgens de Consumentenbond wordt de hoogte van die kortingen vaak schromelijk overdreven. De belangenclub spreekt van nep-aanbiedingen' waarbij wordt gesjoemeld met van-voor-prijzen. De doorgestreepte prijs zou in werkelijkheid nooit gerekend zijn, waardoor de korting minder hoog is dan die lijkt.