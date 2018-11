'Rotterdamse haven moet groener worden'

De Rotterdamse haven moet fors vergroenen en geld gaan verdienen met duurzame energie. Dat staat in de gemeentelijk nota Energietransitie. In 2019 wil de stad met de haven, bedrijven en bewoners een klimaatakkoord sluiten.

Rotterdam is verantwoordelijk voor 20 procent van de landelijke CO2- uitstoot. De gemeente wil dat het Havenbedrijf Rotterdam inzet op bedrijven die bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot.

De haven is goed voor 90 procent van de CO2-uitstoot van Rotterdam. Fossiele, vervuilende brandstoffen als olie en kolen zijn nu belangrijke producten voor de haven, maar hun aandeel moet fors dalen.

Binnen vier jaar moet de CO2-uitstoot in de havenstad gaan dalen, na jaren van stijging. In 2030 moet de uitstoot gehalveerd zijn en in 2050 moet Rotterdam klimaatneutraal te zijn.

De gemeente steekt 150 miljoen euro in de energietransitie. Dat gaat deels naar de haven en daarnaast is er geld voor zonnepanelen. Ook is er budget om huizen aardgasvrij te maken en te isoleren.