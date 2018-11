Chicks podcast vol girlpower

Een podcast vol girlpower met: #girlbosses Lizzy van der Ligt, Vera Camilla Lucker, Ellen Hoog en Rens Kroes! Zij geven in onze nieuwe Chicks And The City podcast tips en tricks over ondernemerschap. Hoe word je een girlboss?

Tijdens het event #Girlboss vroeg presentatrice Natasja Morales deze vier powervrouwen het hemd van het lijf. Radiochick Amber maakte na afloop van elk event een radioreportage met de dames. De vier girlbosses deden een boekje open over hun dromen en ambities. Uiteraard gaven zij ook handige tips over het behalen van persoonlijke doelen. We stellen ze hieronder aan je voor!

Lizzy van der Ligt is een bekende fashion- en lifestylestylist uit Amsterdam. Als stylist werkt zij onder andere voor grote Nederlandse (mode)bladen als: Glamour en Linda Meiden. Daarnaast heeft Lizzy ook haar eigen kledinglijn Le Café Noir.

“Live life to the fullest”, zo luidt het motto van beauty influencer Vera Camilla Lucker. Deze dame behoort met ruim 264.000 abonnees op YouTube tot één van de populairste influencers van Nederland. Met haar platform promoot zij zelfacceptatie en zelfvertrouwen onder jonge meiden.

Hockeyster Ellen Hoog was twaalf lang aanvalster in het Nederlands elftal. In 2014 werd zij zelfs uitgeroepen tot Hockey Player of the Year. Supertof!

De laatste girlboss die we aan je voorstellen is schrijfster en foodblogger Rens Kroes. In haar nieuwste boek vertelt zij over haar jeugd. Ook legt ze uit hoe je met behulp van bepaalde producten groener en kritischer kan leven.



Hoe maak je van jouw hobby of passie een echte business? Dat vertellen deze powervrouwen je in deze podcast. Beluister de podcast hier of op de website van de chicks!

En heb jij een tip of een idee voor een toffe gast? Laat het weten via info@chicksandthecity.nl