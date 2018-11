Jacht van 61 meter te water in Krimpen aan den IJssel

Elf maanden lang is er in Krimpen aan den IJssel gebouwd aan het casco van een bijzonder jacht van maar liefst 61 meter lang. Het gevaarte werd besteld door een Amerikaanse miljardair en vandaag ging het met behulp van twee drijvende bokken te water.

Dit gebeurde onder het toeziend oog van burgemeester Martijn Vroom (Krimpen aan den IJssel), wethouder Arjan Neeleman, directeur ruimtelijke ordening Arjan Bosker en fractievoorzitter van de SGP Marco Oosterwijk.

Voor Gebroeders Buijs Scheepsbouw uit Krimpen aan den IJssel is dit het grootste casco dat in het bijna 160-jarig bestaan werd afgeleverd. Het familiebedrijf - gerund door alweer de zesde generatie Buijsen - heeft zich gespecialiseerd in de bouw van casco’s van zogenaamde superjachten, die vaak te vinden zijn in de havens van mondaine badplaatsen als Monaco of Fort Lauderdale.

Scheepswerf Zwijnenburg, ook uit Krimpen aan den IJssel, heeft het voorschip gebouwd. De werven werken vaker samen en het volgende project staat ook al op stapel; een jacht van 109 meter dat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2019 wordt opgeleverd.