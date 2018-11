Extern onderzoek naar gemeenteraad Vlaardingen

Een extern adviseur gaat op korte termijn onderzoek doen naar de bestuurskracht van de gemeenteraad van Vlaardingen. Het gaat onder meer om de samenwerkingscultuur binnen de raad en tussen de raad en het college. Ook het onderlinge vertrouwen tussen de raad en het college is onderwerp van onderzoek. Over zes weken moet er een advies liggen.

Burgemeester Annemiek Jetten heeft besloten een extern adviseur aan te stellen, nadat de SP medio november haar wethouder terugtrok. De SP kon niet langer leven met de afspraken die na de verkiezingen door alle partijen waren gemaakt.

Raadsakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen koos de stad voor een experiment. Geen coalitieakkoord van enkele partijen maar een stuk dat met inbreng van alle partijen als leidraad zou dienen voor de komende jaren. Een raadsakkoord dus. Fractievoorzitter Van Marsbergen van de SP vond het maar niks en wilde ervan af.

Na het vertrek van wethouder Arnout Hoekstra sprak de burgemeester met de fractievoorzitters over hoe de gemeenteraad verder wil met het besturen van de stad.

Het merendeel van de partijen wil voorlopig wel doorgaan met het Raadsprogramma. Voor het werken met het Raadsprogramma is het niet noodzakelijk dat het college een meerderheid in de raad heeft. Er bestaat wel zorg over de besluitvormingsprocessen.

De vier overgebleven wethouders hebben de portefeuille van de afgetreden wethouder onderling verdeeld en geven met steun van de raad uitvoering aan het Raadsprogramma.