Geladen revolver en drugs gevonden bij controle in café wapen

Waar de gemiddelde cafébezoeker meestal alleen een portemonnee en sleutels bij zich heeft, had een aantal gasten van een kroeg aan de Beijerlandselaan in Rotterdam andere zaken in zijn tasje of broekzak. Bij een preventieffouilleeractie kwamen daar donderdagavond een geladen revolver en verschillende soorten drugs boven tafel.

Rond 20:15 uur stapte de groep agenten het café binnen en kondigde aan dat ze iedereen zouden fouilleren. Een 47-jarige Rotterdammer leek niet van plan dat af te wachten en stond op. Een politieman hield hem staande en zag hoe de bezoeker een zakje op de grond gooide. Na onderzoek bleek er 30 gram cocaïne in te zitten. Hij is aangehouden voor het bezit van harddrugs. Handtas met revolver Onder een tafel waar vier mannen aan zaten stond een tasje, dat een aardig gewicht had. Daarin vonden de agenten een doorgeladen revolver. Omdat niet duidelijk werd van wie de tas was, arresteerde het team alle vier de mannen. Het gaat om Rotterdammers van 27, 29 en twee van 28. Een zoektocht in het café leverde nog een aantal xtc-pillen en 12 zakjes hasj op. Slachtoffers voorkomen

De kroeg die bezocht werd door agenten van flexteam-Zuid staat in het door het Openbaar Ministerie aangewezen preventieffouilleergebied in verband met het grote aantal incidenten in die omgeving.