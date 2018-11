Oude metro straks in trammuseum te bewonderen

Nog voor het voorjaar van 2019 komt een tweede Rotterdamse metro naar het openbaarvervoermuseum van stichting RoMeO in remise Hillegersberg. Vrijwilligers van de stichting treffen nu de voorbereidingen om dat te realiseren. Bezoekers van het trammuseum kunnen de metro bewonderen vanaf april 2019.

Joachim Kost, vrijwilliger in de werkgroep Metro van RoMeO, is enthousiast: “Dit is mooi nieuws in het jaar dat de Rotterdamse metro 50 jaar bestaat. Hier hebben we lang naar uitgekeken. Fijn dat ook deze metro nu een mooie plek in een prachtige collectie krijgt. We kijken uit naar de opknapbeurt, die bezoekers van het museum straks op de voet kunnen volgen.”

Jaren '80

De metro van de RET met het nummer 5217, reed van begin jaren ‘80 tot 2015 op het Rotterdamse metronet, met name op de Oost-Westlijn tussen Schiedam, Ommoord, Nesselande en Capelle. Dit type metro was de tweede generatie metro’s in Rotterdam en werd gebouwd in Duitsland bij trein- en trambouwer Düwag.

De metro staat nu nog in Blerick, in Limburg, bij een opslag van het Spoorwegmuseum. De metro werd daar in 2017 vanuit Rotterdam met een dieplader over de weg naar toe gebracht. Inmiddels is er ruimte in de remise Hillegersberg waardoor de metro - ook per dieplader - weer terugkeert naar Rotterdam.

RoMeO heeft al 12 jaar een RET-metro uit 1967 in de collectie. Die werd tussen 2007 en 2018 opgeknapt en in februari tentoongesteld op metrostation Blaak ter ere van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamse metro.