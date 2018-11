Vlog 15: Hélène bekijkt tattoo's uit boek 'Feyenoord Forever'

Hélène trok in vlog nummer vijftien naar Varkenoord om Feyenoord-tattoo's te bewonderen. Zij kreeg daar van supporters een aantal tattoo's uit het nieuw uitgebrachte boek 'Feyenoord Forever'.

Feyenoord-supporter Martijn staat in het boek. "Het was nog even spannend of 'ie er wel in stond. Er waren 2000 inzendingen en er zouden maar 750 in komen. Ik was net dus even zenuwachtig aan het bladeren, maar daar stond 'ie. Ik ben hartstikke blij."

Bekijk hierboven heel de vlog van ​Hélène op Varkenoord.