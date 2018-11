Mikos Gouka in FC Rijnmond: 'Wedstrijd tegen PSV laatste kans voor Feyenoord'

Mikos Gouka was vrijdag te gast in FC Rijnmond. De Feyenoord-watcher besprak samen met presentator Etienne Verhoeff en Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os het voetbal van komend weekend. Hij denkt dat Feyenoord wel wint van FC Groningen, maar dat de wedstrijd tegen PSV de laatste kans is voor de Rotterdammers.

"De serie die niet neergezet is niet slecht, maar er is voor het seizoen gecommuniceerd door alles en iedereen in De Kuip dat ze mee zouden doen om het kampioenschap. Voorlopig is daar geen sprake van.

Ik denk niet dat Ajax en PSV veel punten laten liggen, dus zal ze je inderdaad in een onderling duel moeten verslaan om dichterbij te komen. Dat was het streven bij Ajax-uit, daar kwam niks van terecht. Tegen PSV is de laatste kans, anders is het gat 13 punten."

In de uitzending werden ook Sparta, Excelsior en FC Dordrecht besproken.

