Tweede overval op hetzelfde tankstation in week tijd

Het Esso-tankstation aan de Adriaan Volkerlaan in Rotterdam is vrijdagavond rond 20:00 uur overvallen. De overvallers namen de kassalade mee, zegt de politie.

De medewerkers werden bedreigd met een wapen, ze zijn niet gewond geraakt.

Agenten zijn op zoek naar twee donkere jongens. Eén van hen heeft een glimmend petje en capuchon. De overvallers vluchtten weg richting de Koninginneweg.

Hetzelfde tankstation werd exact een week geleden ook overvallen, toen ging het om één overvaller.

De politie spreekt in al haar berichtgeving over een Shell-tankstation, die is echter al geruime tijd dicht en vervangen door Esso.