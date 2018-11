Deel dit artikel:













Dames Excelsior-Barendrecht onderuit bij nummer twee ADO

De dames van Excelsior Barendrecht hebben vrijdagavond in de eredivisie verloren van ADO Den Haag. In de Hofstad werd het 2-0 voor de Hagenezen. Die stand was bij rust al bereikt.

In de twaalfde minuut was het eerste gevaar te noteren van ADO-kant. Maartje Looijen schoot voorlangs aan het doel van Excelsior-Barendrecht. De dames van het combinatieteam werden zelf na zo'n 25 minuten gevaarlijk. Sharona Versluis legde de bal breed op Marthe van Erk, maar die vond de keeper op weg naar succes. Na wederom een kans voor ADO, was het in de 32e minuut daadwerkelijk raak. Vanuit de rebound schoot Pia Rijsdijk binnen. Voor rust werd de stand nog verdubbeld door ADO. Victoria Pelova maakte de treffer. In de tweede helft kreeg alleen ADO nog kansen om de score nog groter te laten uitvallen, maar dat lukte niet meer. Het bleef bij 2-0. Ondanks de nederlaag blijft Excelsior Barendrecht één na laatste in de eredivisie. ADO blijft tweede.