Henk Fraser over Sparta-Jong PSV (0-0): 'Er zat niet meer in'

Sparta heeft vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen Jong PSV niet in winst kunnen omzetten. Op Het Kasteel werd het 0-0, nadat er vorige week ook al gelijk werd gespeeld tegen NEC. Sparta-trainer Henk Fraser was na afloop realistisch. "De jongens hebben er alles aan gedaan, maar er zat niet meer in."

Fraser was onder de indruk van Jong PSV. "Ik vond dit een ploeg die technisch zo vaardig was. We waren vaak niet eens in staat om in duel te komen", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

Romero

"Men vergeet dat Ajax en PSV de absolute top zijn in Nederland. Dus herbergt hun jong-elftal heel veel kwaliteit. Kijk naar een Romero, die kostte tien miljoen. Dat zou al de verhoudingen moeten weergeven. Het enige waardoor je resultaten kan halen tegen die ploegen, is dat ze in wisselende samenstellingen spelen.

Vanavond vind ik dat we niet in de duels konden komen. Dat heeft gedeeltelijk met jezelf te maken, maar in dit geval vooral met de tegenstander."

