Topman Unilever: afschaffing dividendbelasting vereiste voor verhuizing naar Rotterdam

Unilever heeft geëist dat Nederland de dividendbelasting zou afschaffen, voordat het bedrijf het hoofdkantoor naar Rotterdam zou verhuizen. Dat zegt Unilever-topman Paul Polman in het Algemeen Dagblad.

"We hebben heel duidelijk tegen het kabinet gezegd: Als je ooit wilt dat Unilever met zijn hoofdkantoor naar Nederland komt, kan dat nooit gebeuren met dividendbelasting", zegt de topman in een interview.

Unilever heeft al een vestiging in Rotterdam, het plan was om daar hét hoofdkantoor van te maken, in plaats van een verdeling over locaties in Rotterdam en Londen.

Protest

Op het plan van de regering om de dividendbelasting af te schaffen, kwam veel protest. Voorstanders hoopten dat de afschaffing Nederland aantrekkelijker zou maken voor grote internationale bedrijven. Tegenstanders vonden het oneerlijk om bedrijven deze vorm van belasting te besparen. Binnen Unilever was al kritiek op de verhuisplannen.Toen Unilever begin oktober besloot toch niet helemaal naar Rotterdam te komen, was de afschaffing van de belasting ook meteen van de baan. Premier Rutte zei eerder dat het niet alleen om Unilever ging.

Dividendbelasting is een heffing op de winst die bedrijven aan hun aandeelhouders betalen. Het is onder meer een middel tegen belastingontwijking.