Man voor derde keer betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs

De politie heeft vrijdagavond de auto van een 54-jarige man in beslag genomen. Bij een grote verkeerscontrole in Rotterdam-Noord betrapten agenten de man voor de derde keer op het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Ook een man van 25 werd opgepakt voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Bij de actie op het Noordplein werden acht andere voertuigen in beslag genomen. Een andere man werd aangehouden met een lading namaakkleding van een duur merk. Bij zijn woning werd later nog meer namaakkleding gevonden. De kleding is in beslag genomen.

De belastingdienst was ook bij de actie betrokken en inde in totaal meer dan 43 duizend euro. Verder werden er bekeuringen uitgedeeld voor onder meer bellen tijdens het rijden en rijden zonder veiligheidsgordel om.