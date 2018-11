Deel dit artikel:













Automobilist rijdt vrouw aan maar scheurt ervandoor Foto: MediaTV

Een 23-jarige vrouw is zaterdagochtend vroeg aangereden op het Hofplein in Rotterdam. De dader is doorgereden.

De vrouw werd tussen 04:00 en 05:00 uur geschept toen ze vanaf de Schiekade het Hofplein overstak richting de loempiakraam. "De automobilist moet dat hebben gemerkt, maar hij of zij is niet gestopt", zegt een woordvoerder van de politie tegen RTV Rijnmond. Een signalement van de auto kon ze niet geven. De politie is een onderzoek begonnen naar wat er is gebeurd. Daarbij worden ook camerabeelden teruggekeken. De politie zoekt ook naar getuigen van de aanrijding. De vrouw is met een hoofdwond opgenomen in een ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met haar gaat.