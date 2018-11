Drie Greenpeace-activisten hangen aan zijkant schip voor Rotterdamse haven

Drie activisten van Greenpeace Nederland zijn zaterdagmorgen aan de zijkant van vrachtschip de Stolt Tenacity gaan hangen. Ze willen daarmee voorkomen dat het schip in Rotterdamse haven kan aanmeren.

Het vrachtschip vervoert palmolieproducten. Greenpeace voert al lange tijd actie tegen palmolie, omdat voor het produceren van palmolie veel regenwouden worden gekapt. Volgens Greenpeace belooft palmolieproducent Wilmar al jaren te kappen met ontbossing. De activisten zitten vast met touwen en houden een spandoek vast.

Een van de producten waar palmolie van Wilmar in zit, is het bekende Oreo koekje. Ook van afnemers van palmolie wil Greenpeace meer actie tegen de kap van regenwouden. "Er gebeurt te weinig. Die ontbossing gaat in razend tempo door", zegt een woordvoerder van Greenpeace.

Hoe lang de activisten blijven hangen, kan Greenpeace niet zeggen. "We hebben proviand bij ons en we kunnen de klimmers vervangen. Het plan is om zo lang mogelijk vol te houden, zolang het veilig blijft", zegt de woordvoerder tegen RTV Rijnmond.

Vorige week klommen zes activisten van Greenpeace bij Gibraltar aan boord van hetzelfde schip. Die groep werd vastgezet door te kapitein, en na 33 uur weer vrijgelaten.