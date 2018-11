Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politiek010: kan Rotterdam een brug slaan in het Pietendebat? Opstootjes bij Sinterklaasintocht Rotterdam (MediaTV)

"We moeten sociaal pacificeren”, zei burgemeester Aboutaleb tijdens het felle Pietendebat in de gemeenteraad van Rotterdam over voor- en tegenstanders van de knecht van Sinterklaas. Het college wil groepen uit de samenleving samenbrengen om kloven te dichten, maar wat is daarvoor nodig? Daarover in Politiek010 deze week.

“Als er een locomotief nodig is, om dat gesprek te leiden, ben ik daartoe bereid”, zei Aboutaleb. Dat riep de nodige vragen op bij Leefbaar Rotterdam en het CDA. Die vragen zijn vooralsnog niet beantwoord. De gemeenteraad sprak over het onderwerp vanwege de Sinterklaasintocht van vorige week. Daarbij werden demonstranten van Kick Out Zwarte Piet aangevallen en doken activisten van Pegida en Voorpost op, geschminkt als Zwarte Piet. “Dat is buitengewoon laf, je komt via de voordeur”, vond Aboutaleb. Ook op straat spreken Rotterdammers zich uit tegen de verharding in het debat rond het kinderfeest. “Het gaat om een kinderfeest. Ik vind het jammer dat allebei de partijen zo extreem erin zitten”, zegt een mevrouw. “Ik wil niet dat het feest verdwijnt, maar mensen moeten zich niet beledigd voelen door Piet”, zegt een ander. Oeververbinding Verder aandacht voor de nieuwe oeververbinding die er komt over de Maas. “Wij willen graag dat die verbinding bij Rotterdam komt”, zegt wethouder Mobiliteit Judith Bokhove. "We zien de grote ontwikkeling in Rotterdam-Zuid en de opgave in de buurt van de Erasmus Universiteit. Als we dat kunnen verbinden, zit daar heel veel toekomstperspectief in." Verder aandacht voor de nieuwe oeververbinding die er komt over de Maas. “Wij willen graag dat die verbinding bij Rotterdam komt”, zegt wethouder Mobiliteit Judith Bokhove. "We zien de grote ontwikkeling in Rotterdam-Zuid en de opgave in de buurt van de Erasmus Universiteit. Als we dat kunnen verbinden, zit daar heel veel toekomstperspectief in."