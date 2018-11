Ryan Koolwijk verlengt contract bij Excelsior met twee seizoenen

Ryan Koolwijk blijft de komende twee seizoenen voor Excelsior Rotterdam spelen. De aanvoerder heeft een verlenging van zijn contract getekend. Op dit moment speelt de middenvelder zijn zevende seizoen bij de selectie van Excelsior.

"Ik heb het nog steeds prima naar mijn zin hier, ben bij Excelsior op mijn plek", zegt Koolwijk. De 33-jarige voetballer zegt daarbij ook behoefte aan zekerheid te hebben. Hij is blij met het vertrouwen van de club.

Koolwijk keerde in 2016 terug naar Excelsior, nadat hij tussendoor voor NEC, FC Dordrecht en het Slowaakse AS Trencin voetbalde.

Zondag speelt Excelsior tegen FC Emmen, de vorige drie wedstrijden verloor de ploeg. "We zijn goed aan het seizoen begonnen, maar zitten nu in een mindere periode. Dat gebeurt vaker bij Excelsior, maar ook bij andere clubs. Het is zaak dat we er zo snel mogelijk uitkomen en dat we het tij gaan keren", besluit Koolwijk.