Windows of Apple: welk besturingssysteem is nu het beste?

Van boksen tot contractbreuk, beschuitjes en pc-perikelen; een uitzending van het ene naar het andere uiterste. Verhalenverteller Charlie Dichter bracht zijn poëzie ten gehore en natuurlijk ging onze Sofie de markt op, opzoek naar vragen. Over vragen gesproken...

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand

Anna Gras stelde ons de volgende vraag: Op het nieuws zag ik dat het legaal wordt om buitenspiegels in de auto te vervangen voor camera’s. Is dit wel veilig? En is er een kans dat dit de norm wordt?

Hoe oud?

Famke Kruithof, slechts zeven jaar oud, vroeg: Hoe lang bestaat de bibliotheek al?

Catfight

Mieke Verwoerd vroeg ons: Waar komt het grote succes van het Nederlandse vrouwenboksen vandaan?

Contractbreuk

Rob van Toer wilt weten: Wanneer is er sprake van contractbreuk? Dit in verband met de contracten tussen (failliete) ziekenhuizen, verzekeraars en de klanten/patiënten.

Smurfvinger

Ake van Schaik vroeg ons: Als je een ring draagt van nep zilver, krijg je soms een blauwe afdruk op je vinger. Hoe komt dit?

Lucky 13

Josien van Wevering wilde graag weten waarom er 13 beschuitjes in een rol zitten.

De eeuwige strijd

Bauke de Vries vroeg: Voor mijn opa en oma wil ik een nieuwe computer kopen. Maar wat is nu het beste besturingssysteem? Apple of Windows? Wat is het eenvoudigste?

Knaapje

Leo Garthof wilde graag weten waarom een kleerhanger in de volksmond altijd 'knaapje' genoemd wordt.

De witte motor

Frederique Claessens vroeg: Vroeger werd melk ‘de witte motor’ genoemd. Is dit nog steeds zo of is dit inmiddels achterhaald?

