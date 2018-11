Deel dit artikel:













Voetganger aangereden in Schiedam Foto: MediaTV

Bij een aanrijding in Schiedam is zaterdag een voetganger gewond geraakt. Halverwege de middag stak iemand op of in de buurt van een voetgangersoversteekplaats op de Laan van Bol'Es over. Op dat moment werd het slachtoffer geschept door een auto.

Door de klap liep de voorruit van de auto schade op, zo is te zien op foto's van een fotograaf. Het slachtoffer is volgens een getuige met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil niets over het voorval zeggen. "Over dit soort zaken doen we buiten kantooruren geen woordvoering", aldus een politiewoordvoerster.