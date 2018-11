Astrid Oosenbrug nieuwe voorzitter COC

Astrid Oosenbrug uit Berkel en Rodenrijs is de nieuwe voorzitter van COC Nederland. Zij is zaterdag bij de Algemene Vergadering van COC-verenigingen gekozen als opvolgster van Tanja Ineke.

Zij was zes jaar boegbeeld van de belangenorganisatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksen (LHBTI'ers).

Oosenbrug is sociaal ondernemer in de ICT en coacht jongeren. Zij wil zich de komende jaren inzetten voor een LHBTI-beweging waarin iedereen meedoet en meetelt, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, opleiding, politieke kleur, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, geslachtskenmerken of welke achtergrond dan ook, meldt het COC.

De Berkelse was van 2012 tot 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA.