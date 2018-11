Schaatskoorts stijgt bij ijsclub in Ridderkerk, maar voorlopig geen vorst

In Ridderkerk-Rijsoord rolde de brandweer zaterdag de waterslag uit. Niet voor een calamiteit, maar voor het schaatsvirus. Op verzoek van IJsclub Rijsoord pompen brandweermannen zo'n 22.000 kuub water op het grasveld bij de oude molen aan de Waalweg. Ze duimen dat het gauw gaat vriezen.

Het bestuur van de ijsclub start deze winter vroeg met de voorbereidingen om de ijzers onder te binden zodra het kan. "De ijsclub is weer helemaal terug. Van zestig leden zitten we nu weer op 375 leden en dat in één jaar tijd. Dus ja, het kriebelt in Rijsoord", zegt voorzitter Jaap Heester.

De vrijwillige brandweer van Ridderkerk helpt graag een handje. Een beetje voor de gemeenschap en een beetje uit eigen belang. "Als brandweer dienen we de gemeenschap. Dat doen we graag en vrijwillig en we houden zelf ook van schaatsen", vertelt bevelvoerder Peter van der Meulen.

Schaatsvirus aanwakkeren

De hele zaterdagochtend en -middag zijn vrijwilligers druk bezig om de landijsbaan onder te laten lopen en om nieuwsgierigen van koek en zopie te voorzien. Zo wakkeren ze het schaatsvirus aardig aan. "We hebben heel veel zin in schaatsen", zegt oma Nel. Kleinkind Florien vindt dat maar zuinigjes uitgedrukt van haar grootmoeder: "Jaha! Super veel zin in!", vult ze aan.

De weermodellen zijn de schaatsliefhebbers nog niet goedgezind. Weerman Ed Aldus tempert het optimisme. "Voorlopig is van winterweer helaas geen sprake. Komende week hebben we twee nachten een lichte vorst, maar daarna wordt het wisselvallig en zacht. En de kans is groot dat het zachte weer nog een tijdje gaat duren. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat het water snel in ijs verandert."

Hoop

De schaatsliefhebbers blijven hoop houden en ijsclub Rijsoord is in ieder geval alvast goed voorbereid. "Als hier straks twintig centimeter water ligt, dan zijn we voorbereid, zegt een optimistische ijsmeester Henk van Mastrigt. "Als er een vliesje ligt, gaan we fietsen, boren en bij acht centimeter ijs zeggen we kom op schaatsen!"