Amateurvoetbal: Ruime zege Spijkenisse in regioderby, Tavsan voorkomt nederlaag Jong Sparta

Spijkenisse heeft regiogenoot XerxesDZB zaterdagmiddag met 4-1 verslagen in de Hoofdklasse A. Door die overwinning staan de groen-witten nu gedeeld derde met Ter Leede, dat met 1-1 gelijkspeelde bij Sportclub Feyenoord. XerxesDZB staat onderaan met zes punten.

In de Hoofdklasse A stond nog een regioderby op het programma. Smitshoek wist met 0-3 te winnen op bezoek bij Capelle, waardoor de oranje-zwarten hun puntentotaal op zeventien brengen. Capelle blijft steken op dertien punten uit twaalf wedstrijden.

Alle uitslagen:

Spijkenisse - XerxesDZB 4-1

Capelle - Smitshoek 0-3

Jodan Boys - Zwaluwen 2-1

Sportclub Feyenoord - Ter Leede 1-1

Tweede divisie

Jong Sparta leek in de tweede divisie lange tijd op weg naar een thuisnederlaag tegen de Koninklijke HFC, maar Elayis Tavsan schoot in de laatste minuut van de blessuretijd een prachtige vrije trap binnen. Het was de tweede treffer voor Tavsan, die de jonge Spartanen daarmee aan een 2-2 gelijkspel hielp.

De achterstand op koploper AFC is voor Jong Sparta wel opgelopen naar vier punten, omdat de lijstaanvoerder met 0-3 wist te winnen in Barendrecht. De ploeg van trainer Albert van der Dussen blijft door die nederlaag op een vijftiende plaats staan, met elf punten. Excelsior Maassluis won thuis met 3-1 van Jong Almere City, waardoor de Tricolores nu tiende staan met achttien punten uit dertien duels.

Derde divisie zaterdag

ASWH kreeg een tik te verwerken in de uitwedstrijd tegen nummer drie DVS '33 Ermelo. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht verloor met 5-1, en staat nu twaalfde met achttien punten. SteDoCo versloeg de amateurs van Ajax op eigen veld. Door de 2-0 overwinning staan de mannen uit Hoornaar nu met 24 punten vierde in de derde divisie zaterdag.