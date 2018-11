Fontijn verliest finale WK boksen

Boksster Nouchka Fontijn heeft op de WK in India genoegen moeten nemen met zilver in de klasse tot 75 kilogram. De 31-jarige Rotterdamse verloor de finale van de Chinese Qian Li, die ook al de wereldtitel had veroverd in 2014.

Fontijn verloor met 4-1 in punten, nadat slechts een van de vier juryleden haar als winnares had aangewezen. Voor de Rotterdamse boksster was het haar zesde grote finale. Ze won eerder zilver op de Olympische Spelen (2016), de WK van datzelfde jaar en het EK van 2011. Fontijn werd Europees kampioen in 2014 en won een jaar later ook de Europese Spelen.

"Het was een heel close gevecht. Ik heb een stuk of vijf keer tegen haar gebokst en het is altijd: net zij of net ik. Alleen is dit wel het verkeerde moment om aan het kortste eind te trekken", vertelde Fontijn tegenover de NOS.