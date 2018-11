In de buurt van de Maeslantkering in Hoek van Holland heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed.

De brandweer kreeg een telefoontje van iemand die een ontploffing had gezien. Eenmaal ter plaatse was de brand snel onder controle. De koelkast was door onbekenden neergezet vlakbij een transformatorhuisje en windmolen.

De brandweer heeft de plek na het blussen overgedragen aan de politie.