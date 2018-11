Deel dit artikel:













Luis Tavares en de weg naar 8 december, maandag op TV Rijnmond Luis Tavares

De Rotterdamse kickbokser Luis Tavares bereidt zich voor op zijn GLORY-gevecht van zaterdag 8 december in Ahoy Rotterdam. Tavares neemt het dan op tegen de Let Artur Gorlov en is vol vertrouwen voor het gevecht in zijn thuisstad.

"In elke organisatie waar ik voor gevochten heb, ben ik wereldkampioen geworden. Dus ja, nog één en dan kan ik mezelf wel schalen als een echte legende, vind ik", zei Tavares eerder tegenover RTV Rijnmond . Komende maandag is er in Sportclub Rijnmond (direct na FC Rijnmond, dat om 17.15 uur begint) opnieuw aandacht voor de Rotterdamse kickbokser. Zijn GLORY-rentree van 8 december komt steeds dichterbij en verslaggever Lennart de Pee liep een dag met Tavares mee, om te kijken hoe hij zich voorbereidt op het gevecht tegen Artur Gorlov. Bekijk hierboven een eerste impressie over de reportage met Luis Tavares, die maandag in zijn geheel te zien zal zijn op TV Rijnmond.