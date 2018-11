Voetganger zwaargewond bij aanrijding in Rotterdam

Op de Dorpsweg in Rotterdam is zaterdagavond een voetganger gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 18:00 uur aangereden door een auto.

Een traumateam kwam volgens getuigen ter plaatse om medische spoedhulp te bieden. Daarna is het slachtoffer in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Getuigen zeggen dat het slachtoffer zwaargewond is geraakt. Net als eerder op de dag wil de politie niets zeggen. "Over ongevallen met letsel doen we buiten kantoortijden geen woordvoering", zegt hoofd communicatie Wim Hoonhout van de politie in Rotterdam.

Het is de derde keer zaterdag dat een automobilist een voetganger schept in de regio Rotterdam. Zaterdagochtend werd een vrouw aangereden op het Hofplein in Rotterdam. De automobilist ging er daarna vandoor. In de middag was het raak in Schiedam. Daar werd een voetganger geschept op de Laan van Bol'Es.