Nieuwe oeververbinding straks dwars door buitenplaats Het Huys ten Donk?

De bewoners van buitenplaats Het Huys ten Donck zijn geschrokken over de plannen van minister Cora Van Nieuwenhuizen voor een nieuwe oeververbinding bij Ridderkerk. ''Het is een heel bijzonder pareltje nog in dit gebied", zegt jonkvrouw Catharina Groeninx van Zoelen.

Het Huys ten Donck is een 400 jaar oude buitenplaats tussen Bolnes en Slikkerveer en de laatste nog geheel oorspronkelijke buitenplaats in de regio. "Tot onze grote schrik zagen we dat de oeververbinding precies over onze buitenplaats gaat", zegt Groeninx van Zoelen. Zij erfde het landgoed jaren terug en besloot het met een speciale stichting open te stellen voor publiek. "We hebben alle begrip voor de ontsluiting, die is noodzakelijk. De groei is onvermijdelijk . Wij roepen de minister alleen op: kijkt u alstublieft naar dit gebied, een van de laatste parels. Zorg dat dit nationaal erfgoed bewaard blijft." Zondagavond in het TV Rijnmond Nieuws een langere reportage over de buitenplaats.