Zeges voor Heren en Dames Sliedrecht Sport

Zowel de Heren 1 als de Dames 1 van Sliedrecht Sport hebben zaterdagavond een overwinning geboekt. De heren deden dat in Doetinchem tegen Achterhoek Orion, terwijl de dames in De Basis thuis te sterk waren voor Regio Zwolle Volleybal.

De mannen van Sliedrecht Sport en Achterhoek Orion gingen qua gescoorde punten redelijk gelijk op. Nadat Sliedrecht de eerste set met 25-21 naar zich toe wist te trekken, was de tweede set met 25-13 voor Orion. De derde set werd met 25-22 nipt gewonnen door Sliedrecht Sport, waarna de regiogenoten de wedstrijd naar zich toe trokken met 25-18 in de vierde en laatste set.

De dames maakten het nog een stuk minder spannend in hun wedstrijd tegen Regio Zwolle Volleybal. Nadat de eerste set met 25-17 gewonnen werd, volgde een winst van 25-21 in set twee. Met wederom 25-17 in de derde set had Sliedrecht Sport de overwinning binnen.