Ploeterend Feyenoord wint met minimaal verschil van FC Groningen Feyenoord-Groningen Feyenoord-FC-Groningen

Feyenoord heeft zondagmiddag in de eredivisie met 1-0 gewonnen van FC Groningen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam in de zevende minuut al op voorsprong door een beauty van Jens Toornstra. Daarna had Feyenoord het lastig met een goed spelend Groningen, dat veel kansen kreeg.

De wedstrijd begon zoals gezegd wel goed voor de Rotterdammers. Een fijne bal van Jordy Clasie belandde in de zevende minuut voor de voeten van Jens Toornstra, die stijlvol binnenschoot. Wedstrijd kantelt

Feyenoord zette daarna door. Het zette FC Groningen onder druk, maar kon in de goede fase geen tweede treffer forceren. In de 25e minuut luidde een kans van Ritsu Doan een goed fase van FC Groningen in. De Japanner wurmde zich door de verdediging van Feyenoord en schoot op de paal. Voor rust kreeg Groningen nog een kans. Samir Memišević schoot na een goede aanval op Feyenoord-doelman Justin Bijlow. Paal en lat

Na rust werd Groningen opnieuw gevaarlijk. Een schot van oud-Spartaan Mimoun Mahi ging, na een mooie actie, net voorlangs. Daarna was het in de 80e minuut de beurt aan Feyenoord. Tonny Vilhena zag zijn schot uiteen spatten op de lat boven doelman Sergio Padt. Steven Berghuis raakte later ook het aluminium. Hij schoot, na het passeren van een aantal verdedigers van FC Groningen, op de paal. Groningen kon daarna niet meer gevaarlijk worden, waardoor Feyenoord de overwinning over de streep kon trekken. Feyenoord staat nu nog steviger op de derde plek in de eredivisie. De Rotterdammers hebben vijf punten meer en één wedstrijd minder gespeeld dan nummer vier Vitesse en nummer vijf FC Utrecht. Opstelling Feyenoord

Bijlow; Nieuwkoop, Botteghin, van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen (Vente 69'), Larsson (Ayoub 78') Scoreverloop

7' Jens Toornstra 1-0

