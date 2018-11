Volg Feyenoord - FC Groningen & FC Emmen - Excelsior live bij RTV Rijnmond

Het is een heerlijke zondag voor de voetballiefhebber, met om 12.15 uur eerst FC Emmen - Excelsior, en direct daarna om 14.30 uur Feyenoord - FC Groningen. Bij RTV Rijnmond mis je van beide wedstrijden geen moment, met uitzendingen op radio en tv.

De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 12.00 uur, met een kwartier later meteen de aftrap van FC Emmen - Excelsior. De Kralingers gaan op jacht naar weer eens een overwinning, na drie nederlagen op rij. Met het live commentaar van Dennis Kranenburg mis je geen moment vanuit Emmen.

Vlak na het laatste fluitsignaal in Drenthe schakelen we meteen door naar de Kuip, waar Feyenoord in eigen huis nummer zestien FC Groningen ontvangt. Aftrap is om 14.30 uur, met het commentaar van Sinclair Bischop en Dennis van Eersel. Om 13.00 uur al kun je op TV Rijnmond kijken naar een extra live uitzending van Sportclub Rijnmond, waarin Sinclair Bischop met bekende en onbekende Feyenoorders vooruitblikt op de wedstrijd.

Geen radio of tv bij de hand? Geen probleem, via onze sociale mediakanalen en liveblogs hier op de website van RTV Rijnmond hoef je alsnog geen moment te missen.