Erasmusbrug, Euromast en Hofpleinfontein oranje tegen vrouwengeweld

Drie Rotterdamse iconen kleuren zondagavond oranje. De Erasmusbrug, Euromast en Hofpleinfontein worden uitgelicht in het kader van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen.

De speciale verlichting heeft te maken met ‘Orange the World', een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen die wordt georganiseerd door UN Women. Dat is een onderdeel van de Verenigde Naties die zich inzet voor de gelijke behandeling van vrouwen.

Naast de drie bouwwerken in Rotterdam lichten nog zo'n twintig andere gemeenten gebouwen uit. Onder meer het Binnenhof en het provinciehuis in Den Haag en de vuurtoren in Noordwijk krijgen zondag een oranje kleur. In het centrum van Rotterdam worden daarnaast rozen uitgedeeld om aandacht te vragen voor vrouwengeweld.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld, meldt het Nationaal Comité Nederland van UN Women. In Nederland gaat het volgens het comité om 45 procent van de vrouwen en meisjes.

De Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen is in 1960 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Er is gekozen voor 25 november, omdat op die dag in 1960 drie politiek activistische vrouwen werden vermoord in de Dominicaanse Republiek.