Chabot Museum Rotterdam viert 25-jarig jubileum

Het Chabot Museum in het centrum van Rotterdam viert dit weekend een feestje. Het museum, dat zijn naam ontleend aan de Nederlandse kunstschilder en beeldhouwer Henk Chabot, bestaat namelijk 25 jaar.

In aanloop naar het jubileum is het museum in de witte villa in het Museumpark bijna twee maanden dicht geweest. Er moesten noodzakelijke renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, zowel aan de binnen- als buitenkant van het monumentale pand.

Vanaf zondag is het museum weer open. Ook opent dan de tentoonstelling 'Chabot van Rotterdam', met hoogtepunten uit de eigen collectie en geleend werk van Museum Boijmans van Beuningen.