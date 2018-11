Theater Rotterdam cancelt voorstelling vanwege kapotte lift

Een technisch probleem gooit roet in het eten voor bezoekers die zondagmiddag naar Theater Rotterdam zouden gaan. Door een kapotte lift kan het decor van de voorstelling 'De Vrekkin' niet in de zaal gezet worden en is besloten om deze af te gelasten.

Zaterdagmiddag was de lift ook al stuk en is er een monteur langs geweest. Als de lift het nu wel zou doen, is het risico volgens het theater te groot dat de lift weer in storing valt. Daardoor zou het theatergezelschap niet weg kunnen.

Mensen die een kaartje hadden voor de voorstelling, kunnen hun geld terug vragen of hun kaarten ruilen voor een andere datum. Een andere voorstelling in het theater, Kras, gaat wel door. Deze voorstelling is in een zaal op de begane grond.