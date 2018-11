Dordtenaar raakt gewond bij schietpartij in Breda

Een 26-jarige Dordtenaar is zaterdagavond neergeschoten in Breda. Ook een 25-jarige man uit Oosterhout raakte gewond. Zij zijn beiden aangehouden.

De schietpartij vond plaats in de Amerstraat. Beide mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht, waarna de politie een onderzoek startte in onder meer de woning van de vriendin van het 25-jarige slachtoffer in die straat. Daar vond de politie softdrugs. De vrouw is aangehouden.

De burgemeester van Breda, Paul Depla, heeft besloten de woning na de drugsvondst en het schietincident onmiddellijk te sluiten. "De veiligheid van omwonenden staat voorop. Dit wil je in je stad gewoon niet hebben en zeker niet midden in een woonwijk", zegt Depla.

Omdat nog niet duidelijk is wie er zaterdagavond heeft geschoten en waarom de twee zijn beschoten, zijn beide mannen als verdachten aangemerkt en aangehouden. Ze liggen beide nog in het ziekenhuis.

"De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd", zegt de burgemeester. "Met de sluiting van het pand is de situatie voor nu gestabiliseerd."