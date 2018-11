Deel dit artikel:













Jonge katten achtergelaten in park Barendrecht Foto: Dierenambulance ZHZ regio Drechtsteden

De dierenambulance in Barendrecht is zaterdag uitgerukt voor twee katten, die waren achtergelaten in Park Buitenoord. De hulpdienst acht de kans groot dat de katten er opzettelijk zijn gedumpt.

Twee jonge meisjes ontdekten de katten, die in een reismand zaten. Ze gaven de mand met de dieren af bij een buurvrouw, die op haar beurt de dierenambulance inschakelde. "Gezien het gebied waarin de katten zijn gevonden, is de kans zeer groot dat deze zijn gedumpt dan wel opzettelijk zijn achtergelaten", verklaart de dierenambulance in de regio Drechtsteden. De twee niet-gechipte poezen zijn naar schatting ongeveer zes maanden oud. Ze zijn overgebracht naar het dierenopvangcentrum in Spijkenisse.