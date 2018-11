Koolwijk schiet Excelsior in laatste minuut naar overwinning in Emmen

Excelsior heeft zondag de belangrijke uitwedstrijd bij FC Emmen met 1-2 gewonnen. De Kralingers kwamen na rust nog op achterstand, maar bogen die om door goals van Ali Messaoud en Ryan Koolwijk.

De eerste helft tussen Emmen en Excelsior had net zo goed schriftelijk afgedaan kunnen worden. Beide ploegen waren wachtten af en kregen amper kansen. Na ongeveer 34 minuten was pas de eerste kans te noteren. Maar Ali Messaoud zag zijn inzet in het zijnet belanden.

Vijf minuten voor rust kreeg Anco Jansen ook een mogelijkheid. Na een mooie solo schoot hij vervolgens over het doel van doelman Sonny Stevens.

Goede start Emmen

In de tweede helft begon FC Emmen scherp. De ploeg van Dick Lukkien jaagde Excelsior af en voetbalde beter. Dat resulteerde uiteindelijk ook in een doelpunt. Caner Cavlan gaf de bal voor op Anco Jansen die op mooie wijze de bal in de verre hoek kopte.

Ondanks dat Excelsior slordig was en niet lekker in de wedstrijd zat, kamen de Kralingers toch op gelijke hoogte. Een voorzet van Jurgen Mattheij belandde op het hoofd van Ali Messaoud: 1-1.

Excelsior dringt aan

Invaller Mounir El Hamdaoui kreeg in de 73e minuut de kans om Excelsior op voorsprong te schieten, maar hij kon net niet bij de bal komen. Na die kans drong Excelsior aan, maar kon Emmen er via de tegenstoot een aantal keer goed uitkomen.

Uiteindelijk was Excelsior de gelukkigste van de twee ploegen. Eerst ging een inzet van Jurgen Mattheij nog op de paal, maar de rebound werd goed en kalm binnengeschoten door aanvoerder Ryan Koolwijk. Hij bracht zijn ploeg één minuut voor tijd op voorsprong: 1-2. En die voorsprong gaf Excelsior niet meer weg.





Opstelling Excelsior

Stevens; Fortes, Matthys, Mattheij, Burnet; Schouten, Messaoud (82' Haspolat), Bruins, Koolwijk; Ómarsson (69' El Hamdaoui), Anderson.

Scoreverloop

47' 1-0 Anco Jansen60’ 1-1 Ali Messaoud89' 1-2 Ryan Koolwijk