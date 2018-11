Deel dit artikel:













Automobilist onwel op de A20 Rood kruis (Foto ANP Koen Suyk)

Op de A20 is zondagmiddag een automobilist onwel geworden. De weg was bij Maassluis tijdelijk helemaal afgesloten in de richting van Gouda.

Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse om de persoon te reanimeren. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. Omdat de hulpverlening naast de snelweg gebeurt, was later alleen de rechterrijstrook afgesloten. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Aan de onwelwording ging geen ongeluk vooraf, zegt een woordvoerder van de brandweer.