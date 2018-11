Delta Cycling stopt als profploeg

Delta Cycling Rotterdam vraagt voor komend seizoen geen proflicentie meer aan om op het continentale niveau, vergelijkbaar met tweede divisie in het voetbal, uit te komen. De Rotterdamse wielerformatie wil zich – noodgedwongen - vanaf volgend jaar gaan bezig houden met het opleiden en begeleiden van talenten uit de regio Zuid-Holland.

De afgelopen maanden is Frank Kwanten druk bezig geweest om een geschikte sponsor te zoeken om de wielerformatie de komende jaren te ondersteunen, maar de algemeen directeur van Delta Cycling is daar niet in geslaagd. "Ik voel enige frustratie dat het niet is gelukt om ‘het verhaal’ Delta Cycling duidelijk te maken bij potentiële sponsoren."

Kwanten heeft met een aantal bedrijven om de tafel gezeten, maar daar is uiteindelijk niets concreets uit voortgekomen."Het is zeker zonde dat het profwielrennen wegvalt uit Delta Cycling,’’ vindt ook Dannis de Redelijkheid, voorzitter van de Stichting Delta Cycling Rotterdam. "Zo’n profploeg is toch een mooi visitekaartje van dit project. Aan de andere kant kunnen we vanaf nu wel duidelijk maken dat we meer zijn dan alleen een wielerploeg. We kunnen nu nog meer naar voren brengen dat de fiets een mooi maatschappelijk middel is om te verbinden en mensen fitter te krijgen."

Cyclingteam De Rijke

Meer dan 25 jaar maakte Delta Cycling, onder andere met trouwe sponsoren Van Vliet en (Cyclingteam) De Rijke als naamgevers, deel uit van het profwielrennen. Daar komt dus vanaf volgend jaar een einde aan. "Inmiddels hebben bijna alle renners en ander personeel van het huidige team onder dak bij andere ploegen gekregen en willen wij ons richten op regionale talenten die we willen gaan begeleiden", aldus Kwanten.

"We zijn nog aan het onderzoeken waar de clubs en het district Zuid-Holland precies behoefte aan hebben, maar het idee van Delta Cycling is om regionale talenten tussen de 17 en 22 jaar intensief te begeleiden en een programma aan te bieden. Wij willen ze dus uitdagende trainingen en wedstrijden aanbieden zodat ze zich als wielrenner nog beter kunnen ontwikkelen waarbij prof worden niet het ultieme doel is maar simpelweg elke dag beter worden."

Onder welke naam dit regionale talentenopleidingsteam volgend jaar actief zal zijn, is nog niet bekend. "Daar hopen we volgend maand meer duidelijkheid over te geven," sluit Kwanten af.

Maandag is in Sportclub Rijnmond een uitgebreide reportage over Delta Cycling te zien vanaf 17.20 uur op TV Rijnmond.